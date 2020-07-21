Безработный мужчина украл сумку из автомобиля в Невельском районе

13:59, 21 июля 2020, ПАИ

В Невельском районе безработный мужчина похитил сумку из автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Опухлики Невельского района 20 июля в период с 12 до 13 часов из автомашины «Ховер», стоявшей у дома, свободным доступом была похищена женская сумка, в которой находились более восьми тысяч рублей, мобильный телефон и кольцо из янтаря. Причиненный ущерб составил порядка 20 тысяч рублей. По имеющимся данным, в тот момент иномарка оказалась не закрытой.

Вскоре удалось задержать подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу 41-летний местный житель. Свою вину он признал в полном объёме. Часть похищенного была изъята. По данному факту возбудили уголовное дело.

Кражи полицией также в Великих Луках и на территории Дедовичского района.