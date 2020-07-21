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Общество

16-летнюю петербурженку вывезли в псковскую деревню и изнасиловали

Двое молодых людей изнасиловали 16-летнюю жительницу Петербурга в одной из деревень Псковской области. Об этом пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

20 июля в полицию обратилась мать потерпевшей с заявлением о том, что над ее несовершеннолетней дочерью надругались двое приятелей. Она рассказала правоохранителям, что 19 июля около 5:00 ее дочь уехала на машине в деревню в Псковской области с двумя молодыми людьми.

По словам матери, в одном из деревенских домов девушку изнасиловали.

Полицейские Невского района перенаправили заявление в УМВД России по Псковской области, пишет издание. По факту заявления ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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