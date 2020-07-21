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Общество

В устье реки Ловать завершились дноуглубительные работы

Дноуглубительные работы завершились в устье реки Ловать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

21 июля завершились дноуглубительные работы в устье реки Ловать в Старорусском районе Новгородской области. Протяженность участка работ составила 2475 метров, ширина 50 метров. По проектным расчетам изъято 147,6 тысяч кубометров грунта.

В приемке мелиоративных работ приняли участие сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Северо-Западного филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», Администрации Новгородской области, Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и отдела водных ресурсов по Новгородской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления.

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