В устье реки Ловать завершились дноуглубительные работы
Дноуглубительные работы завершились в устье реки Ловать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
21 июля завершились дноуглубительные работы в устье реки Ловать в Старорусском районе Новгородской области. Протяженность участка работ составила 2475 метров, ширина 50 метров. По проектным расчетам изъято 147,6 тысяч кубометров грунта.
В приемке мелиоративных работ приняли участие сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Северо-Западного филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», Администрации Новгородской области, Новгородского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и отдела водных ресурсов по Новгородской области Невско-Ладожского бассейнового водного управления.