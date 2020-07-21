18-летний великолучанин предстанет перед судом за секс с несовершеннолетней

10:53, 22 июля 2020, ПАИ

За секс с несовершеннолетней перед судом предстанет 18-летний житель Великих Лук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В период с 2018 по 2019 год обвиняемый вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств. Девушка, не достигшая 16-летнего возраста, забеременела и родила ребёнка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.