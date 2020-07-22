Вопросы экологии и биотехнологии рассмотрят в рамках онлайн-школы на базе ПсковГУ
С 3 по 15 августа на базе ПсковГУ пройдёт онлайн-школа для молодых учёных, посвящённая вопросам современной экологии и фотобиотехнологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Молодые исследователи смогут получить передовые знания от экспертов федерального уровня и специалистов лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ. В программе школы лекции и практические занятия в онлайн-формате по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений и многим другим.
Лекторами выступят и. о. директора обособленного подразделения ФГБУН «ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Анатолий Цыганков, заведующая кафедрой экологии Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова и проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. Кроме того, лекции прочитают сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Ольга Лихачёва, Татьяна Дрозденко и Сергей Михалап.
Проект летней школы молодых учёных «Мультидисциплинарный подход и прикладные аспекты современной экологии и фотобиотехнологии» реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда 20-64-46018 «Создание распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций».