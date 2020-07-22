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Общество

Вопросы экологии и биотехнологии​ рассмотрят в рамках онлайн-школы на базе ПсковГУ

С 3 по 15 августа на базе ПсковГУ пройдёт онлайн-школа для молодых учёных, посвящённая вопросам современной экологии и фотобиотехнологии.​ Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Молодые исследователи смогут получить передовые знания от экспертов федерального уровня и специалистов лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ. В программе школы лекции и практические занятия в онлайн-формате по таким темам, как биофизические методы экологического мониторинга, гидрохимические исследования водных объектов, использование геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли в изучении экологических явлений и многим другим.

Лекторами выступят и. о. директора обособленного подразделения ФГБУН «ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Анатолий Цыганков,​ заведующая кафедрой экологии Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. Елена Тихомирова и проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. Кроме того, лекции прочитают​ сотрудники лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ Ольга Лихачёва, Татьяна Дрозденко и Сергей Михалап.

Проект летней школы молодых учёных «Мультидисциплинарный подход и прикладные аспекты современной экологии и фотобиотехнологии» реализуется при поддержке гранта Российского научного фонда 20-64-46018 «Создание распределенной системы экологического мониторинга водных объектов с использованием сети автоматизированных измерительных станций».

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