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Общество

Обмен опытом с «Пироговкой»: Светлана Горчакова предложила псковским медикам организовать визит

Псковскую областную клиническую больницу в рамках рабочего визита в регион посетила генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Светлана Горчакова вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 2 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Визит в Псковскую областную клиническую больницу
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Гостей встретили главврач медицинского учреждения Евгений Панфёров, вице-губернатор Вера Емельянова и врио министра здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина.

Евгений Панфёров в ходе презентации рассказал о ходе реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Больница имеет достаточно обширную структуру. В ней оказывают все уровни медицинской помощи, как на основной части, так и в филиалах. По результатам реорганизации учреждение увеличилось по численности коечного фонда и объёму оказания медицинской помощи, активно внедряется высокотехнологичная медицинская помощь.

Фото: ПАИ

Высокотехнологичная помощь внедряется, в частности, по профилю кардиологии: лечится аритмия, тахиаритмия и другие заболевания этого профиля. Некоторые из них раньше пролечивали только в федеральных центрах. Всего выполнено уже порядка 100 операций по этому направлению.

В учреждении оценивают эффективность в том числе по экономическим показателям. Количество пролеченных пациентов всегда приростает, заметил Евгений Панфёров. По сравнению с 2021 годом на одной койке смогли пролечить больше людей, уменьшая при этом число койко-дней.

Число коек реабилитации в Псковской областной клинической больнице увеличивается по причине внедрения новых типов помощи. Реабилитация применяется после инсультов, травм, кардиологических проблем. Этим пациентам, по словам специалиста, требуется круглосуточный контроль.

Светлана Горчакова в ходе мероприятия уточнила, не пользуются ли в учреждении опытом Москвы, когда всех рентгенологов объединяют в одно отделение. Евгений Панфёров ответил, что эта работа идёт.

Главврач также подчеркнул, что учреждение плотно занимается процессным менеджментом. Это позволяет сократить время ожидания пациентами услуги и увеличить пропускную способность. Также он рассказал о ходе диспансеризации и динамике доходов и расходов. Динамика заработной платы проходит за счёт ОМС, платных услуг.

Медучреждение получило лицензию на пластическую хирургию. Светлана Горчакова уточнила, что, возможно, в этом году удастся перевыполнить показатели по этому направлению. Главный врач медицинского учреждения ответил, что это действительно так.

Генеральный директор Федерального центра компетенций также задала главврачу вопрос о работе операционных. Евгений Панфёров обратил внимание, что существуют операционные для плановой помощи и экстренной. Среднее время работы операционных по больнице – девять часов в сутки.

Светлана Горчакова заметила, что необходимо поработать над эффективностью и рассказала о решениях, принятых в Национальном медико-хирургическом центре (НМХЦ) имени Н. И. Пирогова по работе операционных, а также предложила организовать поездку для обмена опытом. Там было внедрено так называемое «коробочное решение» – готовый продукт (чаще всего программный), который создан для решения типовых, стандартных задач и рассчитан на широкий круг пользователей. Вопрос работы операционных там был связан с загрузкой персонала, долгой подготовкой инструментов.

«Если будет интерес, то давайте, конечно же, организуем визит. Коллеги из «Пироговки» очень открытые», – сказала она.

Евгений Панфёров также отметил, что сейчас идёт активный поиск специалистов в Псковскую областную клиническую больницу на разных площадках.

Кроме того, в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения гостям продемонстрировали использование ангиографической установки в ходе проведения коронароангиографии. О её работе рассказала заместитель главного врача по медицинской части, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Псковской области Алина Кузуб.

Ранее сообщалось, что завод холодильного оборудования в Пскове посетила гендиректор Федерального центра компетенций.

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