Теперь юные спортсмены из Великих Лук смогут на месте пройти полное медобследование

14:30, 02 сентября 2026, ПАИ

С 1 сентября юные спортсмены Великих Лук могут проходить необходимые медицинские обследования непосредственно в городе. Детская областная клиническая больница получила специальную лицензию, которая позволяет проводить полноценную диспансеризацию в своем великолукском филиале, сообщает региональный минздрав.

Теперь воспитанникам местных спортивных школ не придется ездить в Псков, чтобы получить обязательные медицинские справки и допуски к занятиям и соревнованиям. Все необходимые процедуры можно пройти на месте.

Первая диспансеризация спортсменов уже состоялась. По результатам ранее проведенного углубленного медицинского осмотра (УМО) юным спортсменам выдали допуски к занятиям спортом.

Медицинское обследование прошли воспитанники детских спортивных школ Великих Лук, занимающиеся ММА, боксом, легкой атлетикой, художественной гимнастикой и спортивной аэробикой.

Таким образом, получение медицинских допусков для юных спортсменов стало доступнее: теперь для прохождения необходимых обследований не требуется поездка в областной центр.