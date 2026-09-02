Пять бригад энергетиков ликвидируют последствия шторма в Красногородском районе

14:21, 02 сентября 2026, ПАИ

Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения в Красногородском районе. В работе задействованы пять бригад, сообщила глава округа Валентина Понизовская в своём канале на платформе MAX.

На утро 2 сентября генераторы установлены в семи населённых пунктах. В ряде домовладений сохраняются частичные отключения.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сильные дожди, электрики прилагают все силы и возможности для скорейшей полной ликвидации последствий урагана», – отметила Валентина Понизовская.

Напомним, Северо-Запад России находится в области антициклона.