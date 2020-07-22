Псковичей приглашают на бесплатные тренировки по воркауту

14:03, 22 июля 2020, ПАИ

Спортивное движение Street Workout по Псковской области приглашает молодых людей принять участие в бесплатном проекте «Развитие воркаут-движения как основа подготовки к выполнению комплекса ГТО». Подробности Псковскому агентству информации рассказал лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Курс подготовки продлится с 1 сентября 2020 года по 30 мая 2021 года. Принять участие могут юноши и девушки от 14 до 35 лет.

«Вместе с тренировками по воркауту вы пройдёте путь от подготовки до сдачи нормативов комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» - рассказали в спортивном движении.

По поводу участия можно обратиться к лидеру движения Виталию Дидычу в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/v.didych94), по телефону 8 (911) 881-65-77 или по электронной почте workout.pskov@gmail.com.