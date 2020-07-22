Псков вошел в число лучших городов для пенсионеров

16:07, 22 июля 2020, ПАИ

Псков попал в число лучших городов России для проживания пенсионеров. Рейтинг составила Федеральная служба переездов «Домовоз».

При составлении рейтинга учитывали следующие критерии: климат, экологию города, его стабильность, меры социальной поддержки, уровень медицинского обслуживания, а также цены на продукты и коммунальные услуги.

В тройку лидеров входят Иркутск, Тула и Ярославль. В этих городах серьезные меры социальной поддержки, приемлемые цены на питание и коммунальные услуги, развитая инфраструктура и система здравоохранения.

Псков, Минеральные воды, Сарапул, Сочи, Таганрог и Кострому эксперты положительно оценили с точки зрения климата и экологии. «Но с экономической точки зрения жизнь там обходится дороже, чем в населенных пунктах, представленных выше», - говорится в рейтинге.

В десятку лучших городов для проживания пожилых людей также вошли Белгород, Уфа, Омск.