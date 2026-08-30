Исцелял и творил чудеса: мощи святителя Спиридона привезут в Псков уже завтра

11:41, 30 августа 2026, ПАИ

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Псков в понедельник, 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Встреча мощей святителя Спиридона Тримифунтского у ворот Псковского кремля духовенством и верующими состоится 31 августа в 18:00. Затем с крестным ходом святыня будет принесена в Свято-Троицкий кафедральный собор, где отслужат торжественный молебен.

В ночь на 1 сентября состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении духовенства епархии. Начало богослужения – в полночь. В этот день поклониться деснице святителя Спиридона можно будет с 08:00 до 00:00. Перед ковчегом с мощами угодника Божия будет ежечасно совершаться акафистное пение.

2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 08:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.

Напомним, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных верующих в России это станет возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир.

Ранее сообщалось, что в Пскове изменится схема входа в кремль из-за принесения десницы святителя Спиридона.