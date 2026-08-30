Как пережить первую учебную неделю: советы психологов ПсковГУ для студентов
Советы о том, как без стресса пережить первую учебную неделю в университете, дали студентам психологи ПсковГУ. Информация опубликована в официальном канале вуза в мессенджере МАХ.
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
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Фото: пресс-служба ПсковГУ
«Первая учебная неделя – испытание даже для самых стойких. Вместо того чтобы корить себя за лень, возьмите паузу и прочитайте советы психологической службы ПсковГУ. Как выспаться, всё спланировать и не выгореть в первый же день, рассказываем в карточках», – говорится в сообщении.
Тем, кому необходима помощь опытного специалиста, стоит обратиться в психологическую службу напрямую. Там проводят индивидуальные консультации, групповые тренинги и лекции, напомнили в университете.
Ранее стала известна программа Дня знаний в ПсковГУ. Ключевым событием утренней части станут организационные собрания – они пройдут с 10:00 до 14:00 в каждом институте, колледже и филиале вуза, в том числе в филиале в Великих Луках. Студенты 2–5-х курсов в этот день будут учиться по обычному расписанию.
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