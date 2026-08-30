Как пережить первую учебную неделю: советы психологов ПсковГУ для студентов

11:15, 30 августа 2026, ПАИ

Советы о том, как без стресса пережить первую учебную неделю в университете, дали студентам психологи ПсковГУ. Информация опубликована в официальном канале вуза в мессенджере МАХ.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ















«Первая учебная неделя – испытание даже для самых стойких. Вместо того чтобы корить себя за лень, возьмите паузу и прочитайте советы психологической службы ПсковГУ. Как выспаться, всё спланировать и не выгореть в первый же день, рассказываем в карточках», – говорится в сообщении.

Тем, кому необходима помощь опытного специалиста, стоит обратиться в психологическую службу напрямую. Там проводят индивидуальные консультации, групповые тренинги и лекции, напомнили в университете.

Ранее стала известна программа Дня знаний в ПсковГУ. Ключевым событием утренней части станут организационные собрания – они пройдут с 10:00 до 14:00 в каждом институте, колледже и филиале вуза, в том числе в филиале в Великих Луках. Студенты 2–5-х курсов в этот день будут учиться по обычному расписанию.