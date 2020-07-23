В Дедовичском районе при пожаре в доме погиб 60-летний мужчина

08:48, 23 июля 2020, ПАИ

60-летний мужчина погиб при пожаре в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ночь на 23 июля, в 02:07, произошёл пожар в доме в деревне Чернецово Дедовичского района. В результате пожара погиб 60-летний мужчина. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяина дома.

В Новоржеве на улице Некрасова в 01:30 сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.