В 2,5 раза снизились продажи медицинских масок в России

08:28, 24 июля 2020, ПАИ

Жители России стали покупать значительно меньше медицинских масок. Продажи средств защиты сократились в два с половиной раза, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Согласно результатам исследования, с 6 по 12 июля в российских аптеках было продано 3,8 млн упаковок медицинских масок. Это в два с половиной раза меньше, чем в пиковый период с 11 по 17 мая. Тогда продажи масок достигали 9,2 млн упаковок в неделю.

По мнению экспертов, наиболее очевидная причина падения продаж масок заключается в том, что люди перестают ими пользоваться. Специалисты уверены, что россияне устали от вынужденных ограничений из-за коронавируса, поэтому перестают носить маски.