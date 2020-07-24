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Политика

Пётр Алексеенко: Союз с «Яблоком» на выборах в Себежском районе - это фейк журналистов

Союз коммунистов с «Яблоком» на выборах в Себежском районе - фейк журналистов,  заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в  прямом эфире ПАИ-live  24 июля.

«Нет никакого союза - это фейк журналистов, - сказал он. - Им выгодно так преподнести. Просто еще в марте позвонили наблюдатели из Санкт-Петербурга, предложили помощь, я не отказался. Я свел их с Богатыревым [кандидат. - ПАИ], и они с ним работали».

Как отметил спикер, наблюдатели на выборах были нужны, потому существовало мнение, что все выездное голосование  хотят закрыть.

Пётр Алексеенко также рассказал, что на предстоящих выборах в Себежском районе партия коммунистов не будет выдвигать своего кандидата.

«Мы посмотрели, что у нас нормальные отношения с администрацией. Район нормальный, проблем нет, чего бодаться?» - сказал он.

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