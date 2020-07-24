Пётр Алексеенко: Союз с «Яблоком» на выборах в Себежском районе - это фейк журналистов

10:35, 24 июля 2020, ПАИ

Союз коммунистов с «Яблоком» на выборах в Себежском районе - фейк журналистов, заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в прямом эфире ПАИ-live 24 июля.

«Нет никакого союза - это фейк журналистов, - сказал он. - Им выгодно так преподнести. Просто еще в марте позвонили наблюдатели из Санкт-Петербурга, предложили помощь, я не отказался. Я свел их с Богатыревым [кандидат. - ПАИ], и они с ним работали».

Как отметил спикер, наблюдатели на выборах были нужны, потому существовало мнение, что все выездное голосование хотят закрыть.

Пётр Алексеенко также рассказал, что на предстоящих выборах в Себежском районе партия коммунистов не будет выдвигать своего кандидата.

«Мы посмотрели, что у нас нормальные отношения с администрацией. Район нормальный, проблем нет, чего бодаться?» - сказал он.