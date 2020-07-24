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Общество

24 июля в Пскове проходит резервная сдача ЕГЭ

Фото Андрея Степанова.

В пятницу, 24 июля, в Псковской области начался период резервной сдачи ЕГЭ для тех выпускников, которые не смогли присутствовать на экзамене в основные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

25 июля выпускники сдадут экзамены по русскому и иностранным языкам, 24 июля – по всем остальным предметам.

Те, кто по уважительным причинам не смогут участвовать в ЕГЭ в июле, смогут пройти испытания в дополнительные дни проведения экзаменов в августе.

3 августа состоится ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Ранее стобалльница из Пскова рассказала, как сдавала ЕГЭ по литературе, выпускники и их родители попросили отменить результаты экзамена по химии и нелестно высказались о некоторых заданиях итогового испытания по русскому языку.

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