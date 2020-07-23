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Общество

«Писала на автомате» - псковичка рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Фото Анны Петровой

Жительница Пскова и выпускница школы № 24 Анна Петрова рассказала, как получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе в интервью «Псковской правде».

Аня очень активная школьница, и ни один школьный концерт, ёлка, флешмоб, линейка, конкурс без неё не обходился. Выпускница на протяжении 12 лет занимается в театре танца «Русские узоры», неоднократно в составе коллектива побеждала в российских и международных конкурсах.

«Мой девиз по жизни: «Дорогу осилит идущий», - говорит Аня. - Если ты идешь к своей цели, обязательно ее добьешься. Я не скрываю, что амбициозный человек. Для себя ставила планку не меньше 80 баллов, а лучше 90, когда мне сказали «100», была шокирована: слёзы, радость, смех. При этом на протяжении всего учебного года я неоднократно задавала себе вопросы: «А надо ли мне все это?», «А может бросить?», «Для чего я это делаю?». Но когда достигаешь желаемого результата, понимаешь, что стоило весь этот год пахать ради 15 минут счастья, эйфории и бюджетного места в вузе».

Выпускница рассказала, что готовилась к экзамену с репетитором Анной Клещевой раз в неделю, но иногда реже из-за занятости.

Литература считается одним из сложных экзаменов, поскольку помимо теста выпускники должны написать пять сочинений.

«Ты можешь быть гениальным и мыслить безумно интересно, но просто не успеть выразить свои мысли на листе бумаге. Я старалась даже не думать, писала на автомате. Времени не было даже сходить в туалет. Я дописывала последнее слово в сочинение, когда экзамен объявили оконченным. Я даже не успела проверить свою работу на предмет ошибок. Работу сдавала совсем не со спокойной душой», - вспоминает выпускница, которой на экзамене попался роман «Отцы и дети».

О своих 100 баллов Аня узнала от классного руководителя. В тот момент девушке захотелось кричать на весь мир: «Я сдала литературу на 100!!!»

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