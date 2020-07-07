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Общество

«Некоторые задания вводили в ступор»: Псковские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку

Фото: Дарья Хваткова.

6 и 7 июля российские выпускники сдавали самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. Как прошло испытание в условиях пандемии, Псковское агентство информации спросило у школьников Пскова и их родителей.

«Полина в растрепанных чувствах: есть моменты, в которых не уверена. Были задания, ставящие в ступор», - рассказала мама выпускницы Гуманитарного лицея  в Пскове. К слову, правильные ответы в тестах  ЕГЭ по русскому языку иногда удивляют и родителей. «Теперь я знаю, что тапка – женского рода», - смеется мама девочки.

Для второй собеседницы ПАИ Лизы экзамен по русскому был не первым, после сложного испытания по литературе волнение уже улеглось. «У меня сильного стресса на русском языке не было (по сравнению с литературой), потому что было проще, нас хорошо готовили. Вариант попался средний: не легкий, но и не сложный. За русский не так волновалась, я знала, что его напишу», - рассказала выпускница.

Пандемия коронавируса и все ограничительные меры не сильно повлияли на процесс сдачи ЕГЭ. «Это было не особо ощущаемо: просто измерили температуру, обработали ручки – и все», - рассказала Лиза.

Мама второй выпускницы также  отметила, что  маски, перчатки  были в свободном доступе, в аудитории соблюдалась социальная  дистанция.  Экзамен начался вовремя и прошел без задержек.

В Рособрнадзоре сегодня, 7 июля, заявили, что ЕГЭ прошел без сбоев и на высоком организационном уровне.

Псковские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ 3 июля. Всего в регионе выпускные экзамены сдают более двух тысяч человек. Как выглядят пункты проведения экзаменов, смотрите в фоторепортаже ПАИ.

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