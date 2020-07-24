О принятых законах во время пандемии рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов

12:55, 24 июля 2020, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов рассказал о том, какие законы были приняты в Псковской области для поддержки людей в условиях пандемии коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

За последние полгода фракция «Единая Россия» в Госдуме предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия и выплат тем, кто остался без работы во время декрета, росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.

Еще один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи получали во время пандемии. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что инициативу нужно развивать — и законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.

В Псковской области депутаты регионального парламента также приняли ряд актуальных законов и нормативных актов, ориентированных на поддержку людей, рассказал руководитель фракции «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

«Мы увеличили размеры единовременных денежных выплат более чем вдвое врачам и медицинским работникам. Также по инициативе фракции «Единая Россия» были предусмотрены в бюджете дополнительные денежные средства на приобретение квартир для врачей. Кроме того, был принят закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области». Таким образом, на законодательном уровне установлена возможность создания приемной семьи для таких людей. Что касается сферы здравоохранения, мы выдвинули инициативу - на уровне федерального правительства пересмотреть принцип предоставления льгот по лекарственному обеспечению и увеличить норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь. Ряд законодательных инициатив был направлен на поддержку граждан в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, был принят закон по выплате пособий для детей в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях. Размер пособия составил половину установленного в регионе прожиточного минимума для каждого ребенка», - рассказал руководитель фракции «Единой России», вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. Также депутаты фракции планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников. Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.