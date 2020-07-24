800 вакансий имеется в сфере здравоохранения Псковской области

14:39, 24 июля 2020, ПАИ

800 вакансий имеется в сфере здравоохранения Псковской области, сообщил председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников в эфире ПАИ-live 24 июля. «А работников на учете практически нет», – пояснил он.

По словам Сергея Аржаникова, порядка 700 организаций в период пандемии находились в разных режимах работы: приостанавливали или направляли людей на удаленный режим. «А количество людей, которые попали под это, значительное», – сказал он.

«Откуда к нам люди прошли: 67% - это рабочие специальности. Служащих где-то 32%. Операторы машин, сборщики, водители - 15% из этой численности. Вакансий у нас всего 153, а численность ищущих работу более 1000», – рассказал Сергей Аржаников.