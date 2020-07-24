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Политика

Закон об упрощённом получении российского гражданства вступает в силу

Фото: Дарья Хваткова.

В России вступил в силу новый закон, упрощающий получение гражданства иностранцами и лицами без гражданства. Об этом пишет РИА «Новости».

Нормативный акт исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России. Ранее иностранцы должны были отказаться от своего гражданства для вступления в российское.

Кроме того, новый закон исключает требование о трёхлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для лиц без гражданства, проживающих в странах – членах бывшего СССР, но не получивших гражданство этих государств.

Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданами России, если иностранец проживает в России и имеет в браке общих детей. Также упрощённая процедура доступна людям, один из родителей которых имеет российское гражданство и живёт в России.

Для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощается подача заявления: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Также сокращается с трёх лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для людей, окончивших российские вузы.

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