Заслуженный артист России Виктор Яковлев 25 июля празднует день рождения
25 июля свой день рождения празднует заслуженный артист России, номинант на «Золотую маску», актер Псковского академического театра драмы имени Пушкина Виктор Яковлев. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».
В псковском театре Виктор Яковлев служит более 40 лет – с 1979 года. Он играет в спектаклях «Река Потудань», «Очень громкая премьера», «Село Степанчиково и его обитатели», «Ревизор», «Отелло», «Таланты и поклонники», «Чук и Гек», «Метель», «Позвольте вам выйти вон!», «Соседи».
Виктор Николаевич Яковлев родился 25 июля 1951 года в Уфе. Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.