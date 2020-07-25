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Общество

Заслуженный артист России Виктор Яковлев 25 июля празднует день рождения

Кадр из спектакля "Река Потудань". Фото: Псковский академический театр драмы им. Пушкина.

25 июля свой день рождения празднует заслуженный артист России, номинант на «Золотую маску», актер Псковского академического театра драмы имени Пушкина Виктор Яковлев. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из спектакля "Ревизор". Фото: Псковский академический театр драмы им. Пушкина.

В псковском театре Виктор Яковлев служит  более 40 лет – с 1979 года. Он играет в спектаклях «Река Потудань», «Очень громкая премьера», «Село Степанчиково и его обитатели», «Ревизор», «Отелло», «Таланты и поклонники», «Чук и Гек», «Метель», «Позвольте вам выйти вон!», «Соседи».

Кадр из спектакля "Таланты и поклонники". Фото: Псковский академический театр драмы им. Пушкина.

Виктор Николаевич Яковлев родился 25 июля 1951 года в Уфе. Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.

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