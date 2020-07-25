Заслуженный артист России Виктор Яковлев 25 июля празднует день рождения

18:23, 25 июля 2020, ПАИ

25 июля свой день рождения празднует заслуженный артист России, номинант на «Золотую маску», актер Псковского академического театра драмы имени Пушкина Виктор Яковлев. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

В псковском театре Виктор Яковлев служит более 40 лет – с 1979 года. Он играет в спектаклях «Река Потудань», «Очень громкая премьера», «Село Степанчиково и его обитатели», «Ревизор», «Отелло», «Таланты и поклонники», «Чук и Гек», «Метель», «Позвольте вам выйти вон!», «Соседи».

Виктор Николаевич Яковлев родился 25 июля 1951 года в Уфе. Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года артист Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.