Домашний интернет и телевидение подорожают в России

10:19, 26 июля 2020, ПАИ

В России цены на домашний интернет и телевидение могут вырасти на 15 % в течение этого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование агентства iKS-Consulting и экспертов из различных компаний отрасли.

Отмечается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры планируют принять из-за пандемии коронавируса: много клиентов в период самоизоляции перешли в онлайн.

«Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжёлый контент», – отметили в «Вымпелкоме».

Так, «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей, но вместе с тем оператор поднимет и скорость тарифов до 100 Мбит/с. Пересмотрят цену на интернет и телевидение «ЭР-Телеком», «Акадо» и МТС.