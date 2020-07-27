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Общество

Уголовная ответственность за нелегальный техосмотр введена в России

C 27 июля в России вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации, сообщает ТАСС.

За нелегальный техосмотр будут штрафовать до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также предусмотрено наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо арест до шести месяцев.

По мнению руководителя экспертного центра «Деловой Росси» Екатерины Авдеевой, важно, чтобы оказываемые услуги по техосмотру автомобилей были качественными и безопасными. В связи с этим необходим чёткий механизм регулирования и ответственность лиц, которые не осуществляли надлежащий контроль и не предпринимали соответствующие меры, уверена она.

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