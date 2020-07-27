20 тысяч рублей предлагает псковский блогер за информацию о разграбивших его пасеку

16:49, 27 июля 2020, ПАИ

Автор деревенского блога в YouTube «Пчеловодство с нуля», житель Псковской области сообщил в своем канале о том, что его пасеку разграбили.

Вандал разворовал пасеку в деревне Кислово Псковского района, украл пять пчелосемей и мед. «Оторвали часть моей души, кусок меня, моей семьи. Вы знаете, что пчелы - моя большая, большая семья», - поделился видоблогер.

Инцидент произошел в одну из ночей в период с 20 по 22 июля. Житель Псковской области просит очевидцев, которые видели подозрительную машину вблизи деревни, или тех, кто заподозрит какого-то человека в воровстве, сообщить ему. За точную информацию пчеловод предлагает 20 тысяч рублей вознаграждения.

Блогер рассказал, что этим делом уже занимается полиция.