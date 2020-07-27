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Два жителя Пскова избили до смерти случайного прохожего

Случайного прохожего избили до смерти жители Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Местные жители 32 и 43 лет вечером 16 июля 2018 года в состоянии опьянения в сквере возле проспекта Энтузиастов избили прохожего. В общей сложности они нанесли потерпевшему свыше двадцати ударов руками и ногами в голову и туловище. На следующий день потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

В 2019 году обвиняемые были оправданы. В дальнейшем вердикт был опротестован. Сейчас во время рассмотрения дела в новом составе коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что мужчины виновны в инкриминируемом им преступлении и не заслуживают снисхождения. На основании вердикта присяжных заседателей в ближайшее время в отношении подсудимых будет постановлен обвинительный приговор.

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