Опубликован список лауреатов премии администрации Псковской области

17:20, 27 июля 2020, ПАИ

В Псковской области определены лауреаты шести основных и шести дополнительных премий региональной администрации за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

В области литературы лауреатами стали поэтесса, член Союза писателей России Татьяна Гореликова за книгу стихов «Татьянин день».

В области театрального искусства премию присудили творческой группе спектакля «Карнавал животных» Псковского областного театра кукол (Евгений Бондаренко, Борис Поткин, Валерий Болданюк, Наталия Неласая, Николай Зубрилин, Юлия Зубрилина, Раиса Иванова, Виталий Ивашнев, Александр Заболотный, Анастасия Петрова, Елена Смирнова).

Художественный руководитель оркестра «Геликон» Псковского детского дома, заслуженный работник культуры России Александр Роор за концертную программу «Нам 15 лет» стал лауреатом в области музыкального искусства.

За серию работ «Святыни Пскова» лучшим в области изобразительного искусства признан художник, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

В области сохранения объектов культурного наследия за театрализованно-цирковой спектакль «Сказание о древнем городе» премия присуждена режиссерско-постановочной группе спектакля. В ее составе — Светлана Васильева, Ирина Михайлова, Марианна Никандрова.

Лауреатами в области журналистики стали авторы документального фильма «Дело о Ланевой горе» Виталий Михайлов, Мурад Камалов, а также автор цикла радиопрограмм «Освобождение» Анатолий Тиханов.

Кроме того, присуждены и дополнительные премии администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2019 год.

Премии ежегодно присуждаются за наиболее оригинальные и талантливые произведения в области литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, журналистики, архитектуры, сохранения объектов культурного наследия. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат премии администрации Псковской области», вручается диплом и выплачивается премия в соответствии с распоряжением администрации области. Мероприятие направлено на сохранение и развитие творческого потенциала Псковской области.