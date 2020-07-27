Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram

20:00, 27 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 15-ю строчку в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 20 по 26 июля, равняется 27. В своём instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 27 постов.

Лидирует в рейтинге губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, разместивший 41 пост и 26 материалов в «историях» и поучаствовавший в «прямом эфире». Второе место занял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, разместивший 23 поста и 60 материалов в «историях». На третьей позиции – временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, разместивший 3 поста, 82 материалов в «историях» и поучаствовавший в двух «прямых эфирах».