Правительство хочет засекретить госзакупки «Роскосмоса»

09:30, 29 июля 2020, ПАИ

В правительстве предложили определять поставщиков для организаций в космической сфере закрытым способом, что поможет не допустить утечки информации о контрактах за рубеж. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «РБК».

Под постановление подпадут работы по исследованию и использованию космического пространства, а также контракты на создание космических материалов и космических технологий. Помимо этого будут скрыты поставщики или исполнители работ по созданию, модернизации, поставке, ремонту, обслуживанию, использованию и утилизации космической техники.

При проведении таких закупок заказчик не будет размещать информацию о них в единой системе госзакупок, а только известит о проведении.

Правительство считает актуальной проблему раскрытия информации о закупках и контрактах госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций. По мнению кабмина, иностранные государства анализируют такую информацию, содержащуюся в открытых системах.