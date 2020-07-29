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Лев Шлосберг станет гостем прямого эфира ПАИ-live

Руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг станет гостем прямого эфира ПАИ-live в среду, 29 июля, в 12:00.

В рамках проекта ПАИ-live мы продолжаем разговор с руководителями региональных отделений политических партий о предстоящих в сентябре муниципальных выборах. Кроме того, обсуждаем внутрипартийные дела и проблемы, возможные политические альянсы.

Смотрите прямой эфир на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в «ВКонтакте».

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