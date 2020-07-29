0
19:19
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
19:00
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
18:44
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
18:13
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
18:06
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ
16:59
Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём
16:45
73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
Еще новости
Общество

На улице Народной в Пскове завершают ремонт пешеходных дорожек

Ремонт пешеходных дорожек завершается на улице Народной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

29 июля власти города проинспектировали ход ремонтных работ пешеходных дорожек на округе №7 депутата Псковской городской Думы Ольги Федоровой. В выезде приняли участие глава города Елена Полонская, парламентарий Ольга Федорова и жители округа.

Ремонт пешеходных дорожек ведётся в рамках развития улично-дорожной сети при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Большая часть дорожных работ уже проведена. В частности, оборудованы пешеходные переходы, заасфальтированы народные тропы, подход к магазину на улице Юбилейной и подход к лицею «Развитие», установлены «лежачий полицейский», знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, огорожена проезжая часть для безопасности пешеходов.

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова сообщила, что на данной территории долгое время не было ремонта. Теперь улица Народная – от Юбилейной до Рижского проспекта, впервые приобретает два пешеходных тротуара со съездом для колясок и условиями для удобного передвижения граждан.

«Здесь живут простые люди, и их условия жизни должны быть доступными и комфортными. Пскову нужны не только новые памятники, но и удобные дороги, по которым люди смогут гулять с удовольствием», - прокомментировала депутат по округу.

«Более 30 лет я живу в этом районе, по этой дороге в Лицей ходила моя дочь, на тротуары страшно было смотреть. Я была приятно удивлена, когда увидела отремонтированные пешеходные дорожки. Еще весной этого года мы высказывали пожелания депутату по округу по благоустройству нашего района. И вот часть работ уже завершена, мы никак не нарадуемся», - поделилась впечатлениями о благоустройстве жительница микрорайона.

В начале весны текущего года состоялся депутатский выезд, где избиратели отметили проблему отсутствия пешеходных дорожек. Силами администрации города совместно с Михаилом Ведерниковым из федерального фонда были выделены средства на ремонтные работы по благоустройству дорожной сети данного микрорайона.

Ремонтные работы улично-дорожной сети продолжаются, большая часть объекта уже обустроена, но весь объект еще не сдан в эксплуатацию. Замечания, указанные в ходе выезда депутата по округу вместе жителями, доведут до подрядчика, который должен будет устранить недочеты в рамках ремонта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
29 июля 2020
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
29 июля 2020
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
29 июля 2020
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
29 июля 2020
Возможные причины заражения свиней африканской чумой назвали в комитете по ветеринарии Псковской области
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ
29 июля 2020
Более полумиллиарда рублей получит Псковская область на льготы по оплате ЖКУ
Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём
29 июля 2020
Псковичи поделились впечатлениями от встречи с Юрием Дудём 1
73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
29 июля 2020
73 апелляции подали после сдачи ЕГЭ псковские выпускники
Количество стобалльников ЕГЭ увеличилось по двум предметам
29 июля 2020
Количество стобалльников ЕГЭ увеличилось по двум предметам

Идет загрузка...