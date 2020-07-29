На улице Народной в Пскове завершают ремонт пешеходных дорожек

17:38, 29 июля 2020, ПАИ

Ремонт пешеходных дорожек завершается на улице Народной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

29 июля власти города проинспектировали ход ремонтных работ пешеходных дорожек на округе №7 депутата Псковской городской Думы Ольги Федоровой. В выезде приняли участие глава города Елена Полонская, парламентарий Ольга Федорова и жители округа.

Ремонт пешеходных дорожек ведётся в рамках развития улично-дорожной сети при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Большая часть дорожных работ уже проведена. В частности, оборудованы пешеходные переходы, заасфальтированы народные тропы, подход к магазину на улице Юбилейной и подход к лицею «Развитие», установлены «лежачий полицейский», знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, огорожена проезжая часть для безопасности пешеходов.

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова сообщила, что на данной территории долгое время не было ремонта. Теперь улица Народная – от Юбилейной до Рижского проспекта, впервые приобретает два пешеходных тротуара со съездом для колясок и условиями для удобного передвижения граждан.

«Здесь живут простые люди, и их условия жизни должны быть доступными и комфортными. Пскову нужны не только новые памятники, но и удобные дороги, по которым люди смогут гулять с удовольствием», - прокомментировала депутат по округу.

«Более 30 лет я живу в этом районе, по этой дороге в Лицей ходила моя дочь, на тротуары страшно было смотреть. Я была приятно удивлена, когда увидела отремонтированные пешеходные дорожки. Еще весной этого года мы высказывали пожелания депутату по округу по благоустройству нашего района. И вот часть работ уже завершена, мы никак не нарадуемся», - поделилась впечатлениями о благоустройстве жительница микрорайона.

В начале весны текущего года состоялся депутатский выезд, где избиратели отметили проблему отсутствия пешеходных дорожек. Силами администрации города совместно с Михаилом Ведерниковым из федерального фонда были выделены средства на ремонтные работы по благоустройству дорожной сети данного микрорайона.

Ремонтные работы улично-дорожной сети продолжаются, большая часть объекта уже обустроена, но весь объект еще не сдан в эксплуатацию. Замечания, указанные в ходе выезда депутата по округу вместе жителями, доведут до подрядчика, который должен будет устранить недочеты в рамках ремонта.