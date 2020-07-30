Названы лидирующие по урожайности районы Псковской области

13:19, 30 июля 2020, ПАИ

В Псковской области уже собрали зерновые и зернобобовые культуры с площади 1,4 тысячи гектаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, предприятия области ведут активный сбор урожая.

Лидирующими районами по урожайности зерновых культур являются Пыталовский, Пушкиногорский и Псковский районы.

Намолочено почти 6 тысяч тонн зерна при урожайности более 42 центнеров с гектара. Рапса убрано на площади 0,7 тысячи гектаров, намолот составил более 2 тысяч тонн.

Всего уборочная площадь зерновых культур в этом году составляет более 43 тысяч гектаров, рапса — около 8 тысяч гектаров, картофеля — около 2 тысяч гектаров, овощей открытого грунта — около 1 тысячи гектаров.

Кроме этого, продолжается заготовка кормов для скота. Так, аграриями региона заготовлено более 14 центнеров кормоединиц на условную голову, что составляет 62 % к плану. Сена заготовлено около 30 тысяч тонн (70 %), сенажа — порядка 112 тысяч тонн (80 %), силосной массы — около 84 тысяч тонн (34 %).

Активнее всего ведут заготовку кормов Пыталовский (119 % к плану), Великолукский (105 %) и Псковский (112 %) районы.