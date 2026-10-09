Пушкинский заповедник изменит график работы в октябре и ноябре

10:10, 09 октября 2026, ПАИ

Музеи-усадьбы Пушкинского заповедника в Псковской области будут закрываться в отдельные дни в октябре и ноябре. В пресс-службе туристам рекомендуют заранее проверить расписание перед поездкой.

В октябре заповедник будет закрыт для посещения 12 и 19 октября. В остальные дни музеи работают с 10:00 до 18:00.

В ноябре в усадьбах пройдёт плановое санитарное обслуживание. В связи с этим изменится график работы музеев: «Михайловское» закрыто с 10 по 13 ноября; «Петровское» закрыто с 10 по 17 ноября; «Тригорское» закрыто с 25 по 27 ноября.

В остальные дни ноября, кроме понедельников, музеи будут принимать посетителей с 10:00 до 17:00.

Водителям, которые планируют приехать на машине, необходимо заранее приобрести пропуск для проезда на стоянки музеев-усадеб. Это можно сделать в кассе Научно-культурного центра по адресу: Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1.