0
18:54
653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
14:38
Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
12:56
Пьяного водителя такси задержали в Пскове
08:54
86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе
21:54
Публикуем видео с места ДТП, где пьяный водитель протаранил пассажирский автобус
21:10
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
19:19
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
Еще новости
Происшествия

Мопед и ВАЗ столкнулись в Порховском районе

Два человека пострадали в результате столкновения мопеда и автомобиля ВАЗ-2107 в Порховском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 30 июля около 11:40 на дороге Верхний Мост - Деменино у деревни Ладово Порховского района. 

57-летний водитель мопеда «Рейсер», житель деревни Муксино, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял 55-летний житель деревни Славковичи. 

В результате ДТП водитель мопеда получил ушибы, его пассажира госпитализировали. 

Как сообщили в ведомстве, все участники столкновения трезвы. По данному факту проводится проверка

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
30 июля 2020
653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
30 июля 2020
Три человека пострадали в лобовом столкновении двух автомобилей в Пскове
Пьяного водителя такси задержали в Пскове
30 июля 2020
Пьяного водителя такси задержали в Пскове
86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе
30 июля 2020
86-летняя женщина погибла при пожаре в Красногородском районе
Публикуем видео с места ДТП, где пьяный водитель протаранил пассажирский автобус
29 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП, где пьяный водитель протаранил пассажирский автобус
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
29 июля 2020
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и автомобиля ВАЗ
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
29 июля 2020
ВИДЕО: Нетрезвый водитель квадроцикла пытался скрыться от печорских полицейских
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове
29 июля 2020
10-летнего мальчика сбила иномарка в Пскове

Идет загрузка...