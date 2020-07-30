Мопед и ВАЗ столкнулись в Порховском районе

09:54, 31 июля 2020, ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения мопеда и автомобиля ВАЗ-2107 в Порховском районе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 30 июля около 11:40 на дороге Верхний Мост - Деменино у деревни Ладово Порховского района.

57-летний водитель мопеда «Рейсер», житель деревни Муксино, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, которым управлял 55-летний житель деревни Славковичи.

В результате ДТП водитель мопеда получил ушибы, его пассажира госпитализировали.

Как сообщили в ведомстве, все участники столкновения трезвы. По данному факту проводится проверка