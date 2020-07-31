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Общество

20 телят не пропустили через границу в Псковскую область

Через границу в Псковскую область не пропустили 20 телят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

29 июля при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке в деревне Лобок запрещён ввоз 20 телят. Крупный рогатый скот перемещался автомобильным транспортом из Белоруссии в Усвятский район.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что транспортировка телят осуществляется в не предназначенном для перевозки животных автотранспорте, без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований и обработок, а также без средств идентификации – бирок, выщипов, клейм.

Животных вернули обратно в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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