Владимир Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

13:56, 31 июля 2020, ПАИ

Поправки, которые не вошли в Конституцию, глава государства поручил проработать. Отчёт необходимо будет предоставить к 15 декабря, пишет РИА Новости.

Правительству вместе с рабочей группой по Конституции необходимо будет проработать поправки, которые не вошли в Основной закон.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что идеи поправок будут выбирать исходя из их актуальности и целесообразности.

«Будут работать юристы, специалисты. Анализировать, что действительно важно, а что нет. Насколько это соответствует целям развития. Именно это может и должно быть критериями», - отметил Песков.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас рассказал, что рабочая группа подготовит предложения на основании обращений граждан.