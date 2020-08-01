16-летний водитель опрокинулся на мотоцикле в Псковском районе

13:14, 01 августа 2020, ПАИ

В Псковском районе 16-летний водитель опрокинулся на мотоцикле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31 июля в 15:30 в Псковском районе на мототреке в деревне Ваулины горы 16-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. С переломом ключицы пострадавший был доставлен в больницу.

В этот же день около 18:10 на 537-м километре дороги Москва – Балтия Пустошкинского района 56-летний водитель мопеда не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Пострадайши получил рану лица. Водитель имел признаки опьянения.