Власти Пскова: Для ВДВ нет ничего невозможного

14:27, 02 августа 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили жителей областного центра, военнослужащих и ветеранов ВДВ с 90-летием со дня образования Воздушно-десантных войск, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«День ВДВ занимает особое место среди российских праздников, – отметили градоначальники. – Жизнь уже не раз доказала, как велико для страны значение подразделений ВДВ, стоящих на защите её национальных геополитических интересов, способных в нужную минуту оказаться в полной боевой готовности не только в любой точке нашей необъятной Родины, но и всей планеты».

«Все эти годы перед солдатами стоит непростая задача - мгновенно отвечать на внезапные военные вызовы и угрозы. Отвага и мужество, профессионализм и верность долгу всегда связаны с именем десантника. Для воздушно-десантных войск нет ничего невозможного. Вы – «Крылатая пехота», девизом которой стали слова: «Никто, кроме нас», – говорится в поздравлении.

Елена Полонская и Александр Братчиков пожелали всем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, радости и благополучия, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач, новых свершений и побед. «Пусть крепость десантного братства будет залогом могущества нашей Родины и спокойствия ее граждан!» – добавили они.