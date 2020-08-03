Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове

11:01, 03 августа 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Мужчина потерял сознание и въехал в забор, пострадало два человека. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 3 августа около 9:30 у дома №56 на улице Яна Райниса в Пскове.

Водитель автомобиля Hyundai потерял сознанием за рулем, не справился с управлением и, перелетев через бордюр, врезался в забор.

Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с сотрудниками ДПС извлекли мужчину из машины. При дорожной аварии также пострадала пожилая женщина, пассажир автомобиля. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудник ДПС, аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.