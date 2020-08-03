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Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове

  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ
  • ДТП на улице Яна Райниса
    Фото: ПАИ

Мужчина потерял сознание и въехал в забор, пострадало два человека. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

ДТП произошло 3 августа около 9:30 у дома №56 на улице Яна Райниса в Пскове. 

Водитель автомобиля Hyundai потерял сознанием за рулем, не справился с управлением и, перелетев через бордюр, врезался в забор.

Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с сотрудниками ДПС извлекли мужчину из машины. При дорожной аварии также пострадала пожилая женщина, пассажир автомобиля. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение. 

На месте происшествия работали сотрудник ДПС, аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи. 

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