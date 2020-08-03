Два человека пострадало в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
Мужчина потерял сознание и въехал в забор, пострадало два человека. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 3 августа около 9:30 у дома №56 на улице Яна Райниса в Пскове.
Водитель автомобиля Hyundai потерял сознанием за рулем, не справился с управлением и, перелетев через бордюр, врезался в забор.
Сотрудники аварийно-спасательной службы вместе с сотрудниками ДПС извлекли мужчину из машины. При дорожной аварии также пострадала пожилая женщина, пассажир автомобиля. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали сотрудник ДПС, аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.