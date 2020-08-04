Названа возможная причина второй волны COVID-19 в России

08:36, 04 августа 2020, ПАИ

Заведующая кафедрой инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Галина Кожевникова считает, что в России могут появиться новые вспышки заболевания COVID-19 из-за вернувшихся с курортов россиян. Об этом пишут «Известия».

По мнению специалиста, вторая волна COVID-19 может начаться в случае, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, в первую очередь — на российских курортах. «В сентябре можно ожидать повышения заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой», - заявила Кожевникова.

Рост заболеваемости, как считает специалист, все равно не будет сильным, поскольку «какая-то часть населения уже переболела». Также Галина Кожевникова указала на возросшее качество диагностики и полную готовность системы здравоохранения.