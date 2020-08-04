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Общество

Черногория открыла границы для россиян

Еще одна страна разрешила въезд российским туристам. Национальный координационный совет при правительстве Черногории постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, пишет РИА Новости.

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешается въехать в Черногорию без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.

В Черногории границы по-прежнему закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заразившихся COVID-19 на 100 тысяч населения. В список «зеленых стран» уже вошли большинство стран Евросоюза и еще около 40 государств. Для туристов из «желтого списка» установлено правило: для въезда в государство нужен результат ПЦР-теста.

Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

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