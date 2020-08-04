Три модельные библиотеки появятся в Псковской области в 2021 году по нацпроекту «Культура»

10:29, 04 августа 2020, ПАИ

Три библиотеки Псковской области стали победителями всероссийского конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Министерство культуры РФ.

Победителями отбора признаны Печорская районная детская библиотека, Полонский филиал Порховской централизованной библиотечной системы и Детская экологическая библиотека «Радуга» централизованной библиотечной системы города Пскова.

На модернизацию Псковская область получит 5 млн рублей из федерального бюджета.

Для участия в конкурсном отборе на 2021 год от региона было подано 9 заявок. Всего в рамках нацпроекта «Культура» будет модернизировано 110 библиотек (30 центральных и 80 малых) из 59 субъектов РФ.