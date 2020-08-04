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Общество

1,7 млн рублей направили на ремонт Усвятского районного центра культуры

1,7 млн рублей направили на ремонт Усвятского районного центра культуры (Усвяты, улица Карла Маркса, 17). Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Рабочим предстоит отремонтировать подпорные стены и блоки, лестничные марши, провести отделку цоколя фронтальной части здания, обустроить крыльцо, лотки по отведению поверхностных вод и металлические ограждения.

Срок выполнения работ – 60 дней со дня заключения контракта, который планируется заключить с И. В. Поповой.

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