1,7 млн рублей направили на ремонт Усвятского районного центра культуры
1,7 млн рублей направили на ремонт Усвятского районного центра культуры (Усвяты, улица Карла Маркса, 17). Конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
Рабочим предстоит отремонтировать подпорные стены и блоки, лестничные марши, провести отделку цоколя фронтальной части здания, обустроить крыльцо, лотки по отведению поверхностных вод и металлические ограждения.
Срок выполнения работ – 60 дней со дня заключения контракта, который планируется заключить с И. В. Поповой.