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Общество

Проект социального городка под Псковом доработан

Был доработан проект социального городка под Псковом. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в эфире проекта ПАИ-live 4 августа.

«В течение двух-трёх лет средства не выделялись, но большая работа была проведена в том числе и губернатором Михаилом Ведерниковым, - рассказала Елена Бибикова. – Финансирование прекратили, потому что Минтруд решил, что строится социальное жилье, а не жильё для оказания помощи пожилым».

В прошлом году, по словам сенатора, удалось доказать, что это учреждение строится для людей, которые нуждаются в уходе в рамках создания системы долговременного ухода за пожилыми.

«В результате мы получили более 400 млн рублей, но достаточно поздно, - рассказала Елена Бибикова. – В этом году провели корректировку и конкурс, выиграла ростовская организация, которая приступила к работе».

В любое время за строительством социального городка можно посмотреть в режиме онлайн при помощи установленных там камер.

«Строительство должно быть окончено в 2022 году», - подчеркнула сенатор, отметив, что комплекс очень хороший, и рядом есть Детская деревня - SOS, что позволит пожилым контактировать с детьми.

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