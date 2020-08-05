Михаил Ведерников: Псковская область уверенно прошла пик заболеваемости корнавирусом в июне

10:45, 05 августа 2020, ПАИ

Псковская область уверенно прошла пик заболеваемости коронавирусом в июне. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с медиками 5 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вместе мы справились благодаря самоотверженной работе наших медиков, ответственному подходу жителей, помощи президента, правительства и наших коллег из Москвы и Санкт-Петербурга», - сказал губернатор.

По его словам, эпидемиологическая ситуация объективно стабилизировалась в регионе. Михаил Ведерников назвал разумной ситуацией последний прирост заболеваемости COVID-19.

«Если картина останется прежней, то через неделю можно начать обсуждение перехода к третьему этапу. Будем говорить о работе бассейнов, театров, кинотеатров и досуговых учреждений», - заявил Ведерников.

Кроме того, он отметил, что растет число ковид-диссидентов, которые отказываются верить в опасность коронавируса и не следуют требованиям.