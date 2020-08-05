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Общество

В Псковской области создан совет по финансовой грамотности

Совет по финансовой грамотности создали в Псковской области. Координационный совет по повышению финансовой грамотности населения Псковской области утвержден распоряжением губернатора Михаила Ведерникова, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключевым направлением его работы станет организация взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, Банка России и образовательных организаций при реализации в Псковской области основных направлений Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 — 2023 годы. Главной задачей совета стоит создание системы финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в регионе.

Председателем координационного совета стала заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова, сопредседателем — управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Банка России Сергей Савин. В состав совета вошли: ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Псковской области Сергей Еременко, управляющий Отделением Пенсионного фонда Наталья Мельникова, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Мельникова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев, представители исполнительной власти региона и общественники.

«Финансовая культура — это больше, чем финансовая грамотность. Она предполагает не только знания, но и ответственное отношение к финансам, а также формирование и применение навыков управления личным бюджетом. Высокий уровень финансовой культуры — это важнейшее условие стабильного развития региона, от которого в конечном счете зависит и благополучие каждого его жителя», — сообщил Сергей Савин.

В прошлом году сотрудники регионального отделения провели более 60 лекций по финансовой грамотности для самой широкой аудитории — студентов и учащихся, для детей дошкольного возраста, трудовых коллективов и пенсионеров, для военнослужащих. Проведено 45 экскурсий в музей отделения, в ходе которых участники познакомились с историей банковского дела в регионе и с основами финансовой грамотности.

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