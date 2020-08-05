В Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов

15:36, 05 августа 2020, ПАИ

С 1 сентября в Новосокольническом районе изменится график вывоза крупногабаритных отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Экопром».

Ранее вывоз КГМ в данном муниципальном образовании осуществлялся по вторникам. С осени 2020 года Мехуборка будет вывозить крупногабаритные отходы каждую субботу.

К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Размещать их нужно в специальном бункере или на площадке для накопления КГМ, либо рядом с контейнерной площадкой.