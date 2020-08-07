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Общество

Делегация от Псковской области представит регион на молодёжном форуме «Ладога»

Молодежь Псковской области отправилась на Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В состав делегации вошли порядка 20 молодых жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет. Все они — члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты Псковского отделения Российского союза молодежи, Российского движения школьников, волонтеров Победы, добровольцы, представители молодежного движения духовенства.

С 7 по 15 августа участники форума получат знания в области культурной, социальной, экономической деятельности, а также приобретут новые компетенции на узкотематических площадках: социальная активность, волонтеры Победы, деловые люди, молодежные сообщества, духовное пространство, профсоюзная молодежь.

Кроме образовательной программы организаторы подготовили спортивные и творческие состязания для участников.

Сквозной темой Форума станет проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы, а также проведение в Ленинградской области Года Победителей.

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится в 12-й раз. Организаторами являются комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

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