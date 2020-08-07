Привлекательность программы кешбэка для Псковской области оценил туроператор

16:38, 07 августа 2020, ПАИ

«Полагаться на то, что эта программа будет способствовать массовому приезду к нам туристов, не стоит», - высказался о возможности для путешественников получить компенсацию за поездки по России директор салона путешествий «Дива» Михаил Никитин. Об этом он заявил в интервью «АиФ-Псков».

Михаил Никитин отметил, что идея вернуть часть затраченных на путевку средств хорошая, однако «программа сырая». Более того, для Псковской области условия участия в акции не совсем подходящие: чтобы вернуть деньги за поездку, необходимо провести в регионе пять ночей. «В нашу область туристы преимущественно приезжают на выходные дни, максимум дня на три», - объяснил эксперт, добавив, что таких туристов в Псковской области будет, скорее всего, немного.

Также подавляющее большинство туристов приезжают в область самостоятельно, минуя турагентства, предпочитают путешествовать индивидуально.

«Но все же активность некоторая заметна, - рассказал собеседник. - В августе уже ожидаем несколько туристических групп, хочется верить, что их число будет только расти».

Многие туристы отмечают, что оказались в Пскове благодаря коронавирусу, иначе бы отдыхали за рубежом, но поездкой, как правило, остаются довольны.

Подробнее о состоянии туристической сферы в период пандемии читайте в статье «АиФ-Псков» «Штурм Пскова. Туристы атаковали город».