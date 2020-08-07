0
18:31
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
18:23
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
18:15
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
17:57
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
17:53
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
17:35
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
16:41
За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
Еще новости
Общество

Привлекательность программы кешбэка для Псковской области оценил туроператор

Фото: Дарья Хваткова.

«Полагаться на то, что эта программа будет способствовать массовому приезду к нам туристов, не стоит», - высказался о возможности для путешественников получить компенсацию за поездки по России директор салона путешествий «Дива» Михаил Никитин. Об этом он заявил в интервью «АиФ-Псков».

Михаил Никитин отметил, что идея вернуть часть затраченных на путевку средств хорошая, однако «программа сырая». Более того, для Псковской области условия участия в акции не совсем подходящие: чтобы вернуть деньги за поездку, необходимо провести в регионе пять ночей. «В нашу область туристы преимущественно приезжают на выходные дни, максимум дня на три», - объяснил эксперт, добавив, что таких туристов в Псковской области будет, скорее всего, немного.

Также подавляющее большинство туристов приезжают в область самостоятельно, минуя турагентства, предпочитают путешествовать индивидуально.

«Но все же активность некоторая заметна, - рассказал собеседник. - В августе уже ожидаем несколько туристических групп, хочется верить, что их число будет только расти».

Многие туристы отмечают, что оказались в Пскове благодаря коронавирусу, иначе бы отдыхали за рубежом, но поездкой, как правило, остаются довольны.

Подробнее о состоянии туристической сферы в период пандемии читайте в статье «АиФ-Псков» «Штурм Пскова. Туристы атаковали город».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
07 августа 2020
Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
07 августа 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
07 августа 2020
Какие артефакты нашли археологи в Новосокольническом районе
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
07 августа 2020
Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
07 августа 2020
В великолукском «Кванториуме» полным ходом идёт внутренняя отделка
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
07 августа 2020
Жилую постройку с баней нашли псковские археологи на поселении X-XI веков
За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
07 августа 2020
За две недели Псковский кремль посетили более 30 тысяч человек
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян
07 августа 2020
Владимиру Путину доверяют 64,9% россиян

Идет загрузка...