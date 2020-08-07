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Общество

Крупнейший цветной алмаз добыли на севере Якутии

Фото с сайта компании "Алроса".

Специалисты АЛРОСА добыли алмаз массой 236 карат насыщенного жёлто-коричневого цвета на месторождении «Эбелях» на севере Якутии. Как сообщается на сайте компании, это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России.

Размеры алмаза – 47 х 24 х 22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет.

«Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию «АЛРОСА» в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неогранённом виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества», – рассказал директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» (гранильного предприятия АЛРОСА) Павел Винихин.

Россыпное алмазное месторождение «Эбелях» находится на берегу правого притока реки Анабар Республики Саха (Якутия). Там и ранее добывали алмазы уникальных цветов. Летом 2017 года за месяц нашли сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко-жёлтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку. В конце прошлого года жёлтый бриллиант массой 20,69 карата, получивший название «Жар-птица» (Firebird), был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.

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